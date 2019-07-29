https://static.news.ru/photo/bafe444e-b202-11e9-b4e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы пресекли деятельность клиники, в которой экономист под видом врача проводил аборты. По факту нелегальной медицинской деятельности заведено уголовное дело.

В июле закрыта клиника в центре Москвы, где экономист, представлявшийся врачом, делал пациентам аборты на поздних сроках. Заведено уголовное дело... В настоящее время лицо, проводившее нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.

Жалобы на клинику начали поступать ещё в марте 2019 года. Как удалось выяснить следователям, медикаментозные аборты проводились без предварительной диагностики. Перед проведением процедуры лжеврач включал аппарат УЗИ, создавая видимость исследования срока беременности, но не использовал его по назначению.

Ранее News.ru писал, что Росздравнадзор проведёт проверку в связи со смертью пациентки медицинского центра Элины Бабичевой. ЧП произошло в одной из клиник Москвы. 29-летняя девушка скончалась на массажном столе прямо перед процедурой. По предварительной информации, у девушки случился приступ.