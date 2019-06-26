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Экипаж совершившего аварийную посадку на севере Бурятии самолёта Ан-24 сообщал об отказе систем управления и что самолёт садится с одним двигателем.

Они докладывали, что у них проблемы, что отказ систем управления, садятся с одним двигателем. Безусловно, докладывали, — передаёт слова источника в экстренных службах ТАСС.

Самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП, которое произошло рано утром 27 июня, погибли два члена экипажа, спасены 42 человека.

Как ранее писал News.ru, тела двух погибших членов экипажа извлечены из-под обломков самолёта Ан-24 в Нижнеангарске в Бурятии.