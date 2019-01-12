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Дымовая шашка взорвалась в торговом центре Киева

UA.KyivPolice/facebook.com

происшествия [ версия для печати ]

В торговом центре Киева на улице Борщаговской произошёл взрыв, в результате которого мужчина получил травму руки.

«По словам очевидцев, мужчина пытался проверить пожарную сигнализацию в офисном помещении, зажигая дымовую шашку, которая и взорвалась у него в руке», — передаёт «Интерфакс».

В ТЦ проводились ремонтные работы, посетителей в момент взрыва не было. Пострадавший был госпитализирован.

Ранее News.ru писал, что четыре человека погибли при взрыве газа в Париже. ЧП произошло в центре французской столицы на улице Тревиз. Среди погибших — двое пожарных и двое гражданских. Десять человек находятся в крайне тяжёлом состоянии.


#ВЗРЫВ #киев
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