Новосибирск и некоторые районы области накрыл дым с запахом гари, сообщили в ГУ МЧС по региону. Причиной задымления стали лесные пожары, бушующие в Красноярском крае.
Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет, передаёт
Ранее News.ru писал, что дымка от бушующих в Красноярском крае лесных пожаров снова появилась в столице региона. Об этом говорится в сообщении краевого управления МЧС.