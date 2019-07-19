https://static.news.ru/photo/27c56ed4-ab9d-11e9-9e65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Новосибирск и некоторые районы области накрыл дым с запахом гари, сообщили в ГУ МЧС по региону. Причиной задымления стали лесные пожары, бушующие в Красноярском крае.

Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырёх субъектов Сибирского федерального округа. В ведомстве отметили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что дымка от бушующих в Красноярском крае лесных пожаров снова появилась в столице региона. Об этом говорится в сообщении краевого управления МЧС.