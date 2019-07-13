Лесные пожары бушуют в Красноярском крае. Столицу региона окутал едкий дым. Роспотребнадзор заявил, что в воздухе повышено содержание вредных веществ.
Содержание взвешенных частиц фракции РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 1,6 раза, — говорится в сообщении ведомства.
В регионе насчитывается 85 лесных пожаров. В четырех районах обнаружено 217 термически активных точек.
По состоянию на 4 июля, в России горит более 120 тысяч гектаров леса. По данным Авиалесоохраны, пожарные тушат более 250 возгораний, самые сложные из них находятся в Красноярском крае, самые крупные — в Якутии. С огнём борются более 2,9 тысячи человек, в том числе парашютисты-десантники, и 465 единиц техники.
Режим ЧС действует в Красноярском и Забайкальском краях, Рязанской и Иркутской областях, в Якутии, писал News.ru.