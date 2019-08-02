https://static.news.ru/photo/c8216568-b4fd-11e9-9be7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"/ТАСС

Задымление от лесных пожаров сохраняется в 618 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в МЧС России.

Наиболее сложная обстановка с лесными пожарами складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах наблюдаются задымления, — сообщил источник ТАСС .

К тушению пожара привлекли более 9 тыс. человек и 2,8 тыс. единиц техники. Также в ликвидации стихии задействовали четыре самолета Бе-200 МЧС. За сутки они сбросили на очаги пожаров 300 тонн воды. Спасатели ведут круглосуточный мониторинг воздуха.

Ранее News.ru писал, что природные пожары в Якутии охватили площадь в 1,216 млн га. По оперативным данным «Авиалесоохраны», на территории республики действует 123 природных пожара. За прошедшие сутки количество возгораний уменьшилось на 10 очагов.