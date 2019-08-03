https://static.news.ru/photo/5f4a7e0a-b5c3-11e9-87be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Задымление от лесных пожаров сохраняется в 180 населённых пунктах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщили в МЧС России.

Наиболее сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области, где в 177 населённых пунктах в 13 районах наблюдаются задымления, — заявил собеседник РИА Новости .

Спасатели ведут круглосуточный мониторинг воздуха на превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

В тушении лесных пожаров в Сибири принимают участие около четырёх тысяч волонтёров. С ранцевыми огнетушителями они выходят в горящий лес, чтобы не подпустить огонь к жилью. Помимо добровольцев, в тушении задействовано 864 человека из специальных служб и 169 единиц техники.

Тем временем Счётная палата оценила ущерб, причинённый стране лесными пожарами в первом полугодии 2019 года. По данным ведомства, он составил 2,4 млрд рублей, писал News.ru.