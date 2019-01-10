Двух врачей на Ставрополье заподозрили в смерти пациентки

https://news.ru/storage/news/6901ec0bdc690bb59c0786d14b3816dc/ef413042-4831-4a17-adfa-c423c0e614b8_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Уголовное дело возбудили в отношении двух ставропольских хирургов, не заметивших острый аппендицит у пациентки. В результате женщина погибла.

Инцидент произошёл в августе. В больницу обратилась местная жительница с жалобами на боли внизу живота. Ей диагностировали пупочную грыжу и провели операцию. На следующий день состояние пациентки ухудшилось. Больной назначили нового хирурга.

«Лишь 10 дней спустя, несмотря на наличие явных признаков, он выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провёл операцию», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

К смерти женщины привели развитие сепсиса и инфекционно-токсический шок. Дело открыто по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие продолжается: назначен ряд экспертиз, сыщики изучают медицинские документы.