Двух врачей на Ставрополье заподозрили в смерти пациентки

Уголовное дело возбудили в отношении двух ставропольских хирургов, не заметивших острый аппендицит у пациентки. В результате женщина погибла.
Инцидент произошёл в августе. В больницу обратилась местная жительница с жалобами на боли внизу живота. Ей диагностировали пупочную грыжу и провели операцию. На следующий день состояние пациентки ухудшилось. Больной назначили нового хирурга.
«Лишь 10 дней спустя, несмотря на наличие явных признаков, он выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провёл операцию», — говорится в сообщении регионального управления СКР.
К смерти женщины привели развитие сепсиса и инфекционно-токсический шок. Дело открыто по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие продолжается: назначен ряд экспертиз, сыщики изучают медицинские документы.