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Двух врачей на Ставрополье заподозрили в смерти пациентки

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Уголовное дело возбудили в отношении двух ставропольских хирургов, не заметивших острый аппендицит у пациентки. В результате женщина погибла.

Инцидент произошёл в августе. В больницу обратилась местная жительница с жалобами на боли внизу живота. Ей диагностировали пупочную грыжу и провели операцию. На следующий день состояние пациентки ухудшилось. Больной назначили нового хирурга.

«Лишь 10 дней спустя, несмотря на наличие явных признаков, он выявил развитие у потерпевшей воспалительных процессов и провёл операцию», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

К смерти женщины привели развитие сепсиса и инфекционно-токсический шок. Дело открыто по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие продолжается: назначен ряд экспертиз, сыщики изучают медицинские документы.


#врачи #смерть #Ставропольскийкрай #пациенты #врачебнаяошибка
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