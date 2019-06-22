https://static.news.ru/photo/0fc5edf2-94ed-11e9-a2f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Двое пассажиров, устроивших дебош на борту самолёта, попали в чёрный список авиакомпании «Азимут».

Инцидент произошёл на рейсе Ростов-на-Дону — Москва. Будучи в состоянии опьянения, люди вели себя агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В целях безопасности было принято решение отстранить их от полёта, рассказали ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

В управлении МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) добавили, что оба хулигана оказались жителями столицы.

Ранее News.ru писал, что буйный пассажир стал причиной экстренной посадки в Варшаве самолёта «Аэрофлота», летевшего из Барселоны в Москву. Компания намерена взыскать с него причинённый инцидентом ущерб.