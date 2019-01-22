Двойное ДТП произошло на МКАД

Два ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге. В авариях в общей сложности участвовали пять автомобилей, сообщили News.ru.
Столкновение произошло на 47-м километре МКАД.
«Столкнулось пять автомобилей в двух ДТП: в одном столкнулись три машины, в другом — две», — сказал собеседник News.ru.
Информация о пострадавших и погибших не поступала. Движение в районе 47-го км МКАД существенно осложнено.
Ранее News.ru писал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге собираются реконструировать девять дорожных развязок. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.