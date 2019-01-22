Двойное ДТП произошло на МКАД

https://news.ru/storage/news/623f44193d4d927ee8f81afe91a34f06/0a91900b-d0fb-4620-ac84-6b8cbba2a743_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Два ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге. В авариях в общей сложности участвовали пять автомобилей, сообщили News.ru.

Столкновение произошло на 47-м километре МКАД.

«Столкнулось пять автомобилей в двух ДТП: в одном столкнулись три машины, в другом — две», — сказал собеседник News.ru.

Информация о пострадавших и погибших не поступала. Движение в районе 47-го км МКАД существенно осложнено.

Ранее News.ru писал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге собираются реконструировать девять дорожных развязок. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.