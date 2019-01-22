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Двойное ДТП произошло на МКАД

Сергей Лантюхов/News.ru

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Два ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге. В авариях в общей сложности участвовали пять автомобилей, сообщили News.ru.

Столкновение произошло на 47-м километре МКАД.

«Столкнулось пять автомобилей в двух ДТП: в одном столкнулись три машины, в другом — две», — сказал собеседник News.ru.

Информация о пострадавших и погибших не поступала. Движение в районе 47-го км МКАД существенно осложнено.

Ранее News.ru писал, что на Московской кольцевой автомобильной дороге собираются реконструировать девять дорожных развязок. Проект призван разгрузить МКАД, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.


#ДТП #пробки #МКАД
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