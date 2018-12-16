Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии

https://news.ru/storage/news/690cdafdd42c817c9b14faeaec93d419/d70ca9fb-8c0d-4eac-b85f-d94ae9a0d8d2_850.jpg Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

Врачи в Швейцарии выписали почти всех пострадавших в аварии россиян. У людей были порезы и ушибы. После оказания помощи медики их отпустили.

В больницах на данный момент остаются двое граждан РФ, сообщил официальный представитель посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.

«В Цюрихе по-прежнему госпитализированы двое: это женщина, перенесшая операцию, и мужчина с переломом бедра», — сказал Смирнов.

16 декабря раненых навестили в больнице российские дипломаты. 17 декабря врачи определятся с дальнейшим планом лечения.

Утром 16 декабря пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену. Один человек погиб, 44 пострадали, в том числе россияне, писал News.ru.