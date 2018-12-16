USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии

Pius Koller/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Врачи в Швейцарии выписали почти всех пострадавших в аварии россиян. У людей были порезы и ушибы. После оказания помощи медики их отпустили. 

В больницах на данный момент остаются двое граждан РФ, сообщил официальный представитель посольства РФ в Швейцарии Станислав Смирнов.

«В Цюрихе по-прежнему госпитализированы двое: это женщина, перенесшая операцию, и мужчина с переломом бедра», — сказал Смирнов.

16 декабря раненых навестили в больнице российские дипломаты. 17 декабря врачи определятся с дальнейшим планом лечения.

Утром 16 декабря пассажирский автобус, следовавший по маршруту Генуя — Дюссельдорф, врезался в стену. Один человек погиб, 44 пострадали, в том числе россияне, писал News.ru.


#ДТП #ПОСТРАДАВШИЕ #Швейцария
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
происшествия 13:26, 16 декабря 2018
Полиция Цюриха: шесть россиян ранены в ДТП
общество 07:16, 13 декабря 2018
ГИБДД разрешит водителям оставлять права дома
политика 22:49, 29 ноября 2018
Борт ВВС Швейцарии подняли в небо из-за российского самолёта
Лента новостей
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
спорт 15:37
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
общество 15:33
Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
общество 15:28
Пенсионеров-беглецов поймали на перевозке кокаина
Другие новости
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
происшествия 15:06
Студентов из Гвинеи пытали во время задержания в РГГРУ
происшествия 14:48
Жительница Башкирии родила ребёнка и сразу убила его
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top