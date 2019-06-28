https://static.news.ru/photo/7cb79084-9a3b-11e9-a21a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое пострадавших при пожаре после взрыва в жилом доме города Коврова Владимирской области находятся в реанимации местной больницы.

По состоянию на утро 29 июня в реанимационном отделении местной клиники находятся двое граждан — мужчина, который, по версии следствия, проявил противоправное поведение, и пожилая женщина (соседка). Ещё семерым пострадавшим в условиях стационара оказывается медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает, — цитирует « Интерфакс » сообщение следственного управления СКР по региону.

Отмечается, что среди пострадавших — двое сотрудников поисково-спасательного отряда и четыре сотрудника полиции.

По данным областного СУ СКР, мужчина, чьё поведение стало причиной взрыва газа в жилом доме, страдал психическим расстройством и накануне выписался из специализированного медучреждения.

До наступления события мужчина, страдающий психическими отклонениями, выгнал свою мать из квартиры, при ликвидации ситуации женщина получила термические ожоги, — отмечают следователи.

Как ранее писал News.ru, в квартире в момент взрыва находился взрослый мужчина со своими родителями. В результате ЧП погиб глава семьи, его жена и сын получили серьёзные ранения. Также в тяжёлом состоянии была госпитализирована их пожилая соседка, пострадавшая в результате волны от хлопка. Жителей нескольких квартир, пострадавших при пожаре после взрыва газа, эвакуировали. Они временно заселены в гостиницу «Ковров».

В ходе проведения следственных мероприятий на кухне квартиры, где произошло ЧП, установлено, что в месте подводки газа к плите были вырваны соединительные шланги. По версии следователей, это и привело к утечке и скоплению паров газа в помещении.