https://static.news.ru/photo/29119f5a-909b-11e9-ba75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы. Об этом News.ru сообщили в столичном главке МЧС.

Как стало известно News.ru, балконы загорелись на девятом и десятом этажах жилого дома на улице Адмирала Макарова. Сотрудники МЧС спасли 15 человек, в том числе двоих детей.

В результате пожара погибли двое жителей многоэтажки и двое человек попали в больницы. В настоящее время огонь ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 85 кв. м.

Как писал News.ru, пожар вспыхнул в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Войковском районе Москвы.