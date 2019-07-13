https://static.news.ru/photo/ceb02306-a50d-11e9-ac51-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Карелии в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля два человека погибли и девять получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщает МВД по республике, авария произошла в 18:24 мск в пятницу, 12 июля, на 168-м км трассы «Сортавала». Микроавтобус Renault Trafic выехал на встречную полосу и врезался в легковушку Kia Optima.

В результате столкновения водитель Kia, 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, в ДТП с участием трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и четверо получили различные травмы.