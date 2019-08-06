Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Во время пожара в квартире в столичном районе Солнцево погиб один человек и шестеро спасены.

Как стало известно News.ru, возгорание произошло в доме на Наро-Фоминской улице в столичном районе Солнцево. Площадь пожара составила 30 кв. м. Шестерых человек, в том числе троих детей, пожарные вывели...