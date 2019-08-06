Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло на 19-м км автодороги «Балтия» в Подмосковье.
По данным News.ru, в результате столкновения пострадали четыре человека, включая двоих детей.
Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте ДТП работают экстренные службы.
Ранее News.ru писал о том, что авария произошла на Лермонтовском проспекте в Москве. В результате пострадали два человека. Частично перекрыто движение в центр и область. На место происшествия прибыл вертолёт.