Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в посёлке Смыга Ровенской области произошёл взрыв. В результате ЧП погибли двое детей.
Взрыв случился в подсобном помещении 59-летнего местного жителя. Он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.
По предварительным данным, девочка 11 лет и мальчик 13 лет пришли к дедушке, когда никого не было дома. Дети пытались открыть сейф, передаёт
Как писал News.ru, количество пострадавших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, составляет 90 человек. Среди них 23 ребёнка.