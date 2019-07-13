https://static.news.ru/photo/22a851f4-a56d-11e9-82a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в посёлке Смыга Ровенской области произошёл взрыв. В результате ЧП погибли двое детей.

Взрыв случился в подсобном помещении 59-летнего местного жителя. Он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

По предварительным данным, девочка 11 лет и мальчик 13 лет пришли к дедушке, когда никого не было дома. Дети пытались открыть сейф, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, количество пострадавших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, по последним данным, составляет 90 человек. Среди них 23 ребёнка.