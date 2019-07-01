https://static.news.ru/photo/7b264154-9c32-11e9-b3cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение троллейбусов на юго-западе Москвы восстановлено после повреждения контактной сети. Речь идёт о трёх маршрутах городского электротранспорта.

Восстановлено движение троллейбусов №№ 49, 52, 85 на пересечении Нахимовского и Севастопольского проспектов, — говорится на странице «Московский транспорт» в Twitter .

Троллейбусы, курсирующие по этим маршрутам, ранее временно не ходили из-за повреждения контактной сети. Их на время ремонта заменяли автобусами.

Как писал News.ru, в российской столице 3 июня на два новых маршрута выведены электробусы. Они заменили автобусы на маршруте № Т25, проходящем от станции метро «Лубянка» до проспекта Будённого, и № 42 — от Рижского вокзала до Петровского парка.