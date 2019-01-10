Движение по Тушинскому тоннелю полностью восстановлено

https://news.ru/storage/news/db307e433d0dd25a38cb56459445256c/5b79abdd-abd9-4acf-a51f-3b20001a8584_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобильное движение по Тушинскому тоннелю в Москве восстановлено. Все ограничения в районе ЧП сняты, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

В настоящий момент открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе по направлению в центр. Также восстановлено движение общественного транспорта по Волоколамскому шоссе.

Кроме того, по данным ЦОДД, полностью открыто движение автомобилей по дублёру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы и по улице Свободы.

Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет! pic.twitter.com/KNSBQDeDSA — ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков назвал возможные причины затопления тоннеля в районе Тушино. По его словам, вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы, возможно, были допущены нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики, писал News.ru.