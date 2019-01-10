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Движение по Тушинскому тоннелю полностью восстановлено

Сергей Лантюхов/News.ru

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Автомобильное движение по Тушинскому тоннелю в Москве восстановлено. Все ограничения в районе ЧП сняты, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

В настоящий момент открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе по направлению в центр. Также восстановлено движение общественного транспорта по Волоколамскому шоссе.

Кроме того, по данным ЦОДД, полностью открыто движение автомобилей по дублёру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы и по улице Свободы.

Ранее заммэра Москвы Пётр Бирюков назвал возможные причины затопления тоннеля в районе Тушино. По его словам, вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы, возможно, были допущены нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики, писал News.ru.


#москва #тушинскийтоннель
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