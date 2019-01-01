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Движение поездов на Урале восстановлено после аварии

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происшествия [ версия для печати ]

Железнодорожное движение в Свердловской области восстановлено после схода вагонов с углём. Маршруты ряда составов изменили.

На месте аварии продолжаются технические работы. ЧП произошло 1 января 2019 года на перегоне Храмцовская — Марамзино: 16 товарных вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия никто не пострадал, экологическая угроза близлежащим районам отсутствует, пишет ТАСС.

Движение осуществляется по одному пути в обоих направлениях. Пригородные и пассажирские поезда пропускаются по расписанию. Региональное следственное управление на транспорте проводит проверку по факту случившегося.

Ранее News.ru сообщал о ДТП с участием железнодорожного состава и автомобиля на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги в Белогорском районе Приамурья. Легковушка врезалась в товарняк. Пострадали два человека.


#авария #поезда #движение #Свердловскаяобласть
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