https://static.news.ru/photo/c30225ce-a4c0-11e9-b7a2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На Кольцевой линии столичного метро было приостановлено движение поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, причиной стало падение на пути пассажира.

На месте инцидента работали сотрудники метрополитена, а также полицейские.

На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию. — Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2019 г.

Позже движение было восстановлено и введено в график.

Движение на Кольцевой линии восстановлено, — говорится в заявлении метро.

Движение на Кольцевой линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 12 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, пассажир столичного метро упала с платформы под прибывающий электропоезд. Инцидент произошёл на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.