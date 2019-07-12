На Кольцевой линии столичного метро было приостановлено движение поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, причиной стало падение на пути пассажира.
На месте инцидента работали сотрудники метрополитена, а также полицейские.
На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следуют согласно расписанию.— Московское метро (@MetroOperativno)
12 июля 2019 г.
Позже движение было восстановлено и введено в график.
Движение на Кольцевой линии восстановлено, — говорится в заявлении метро.
Движение на Кольцевой линии введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno)
12 июля 2019 г.
Как ранее писал News.ru, пассажир столичного метро упала с платформы под прибывающий электропоезд. Инцидент произошёл на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.