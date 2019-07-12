Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

На Кольцевой линии столичного метро было приостановлено движение поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, причиной стало падение на пути пассажира.

На месте инцидента работали сотрудники метрополитена, а также полицейские.

Позже движение было восстановлено и введено в график.

Движение на Кольцевой линии восстановлено, — говорится в заявлении метро.

Как ранее писал News.ru, пассажир столичного метро упала с платформы под прибывающий электропоезд. Инцидент произошёл на станции «Тверская» Замоскворецкой линии.

News.ru в соцсетях