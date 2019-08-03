В Москве движение по Жукову проезду снова открыто для транспорта после серьёзного пожара, произошедшего на Дубининской улице.
Жуков проезд вновь открыт для движения транспорта, — сообщает департамент транспорта столицы.
Как писал News.ru ранее, возгорание произошло утром 3 августа в недействующем производственном здании на Дубининской улице в столице. Даниловский район заволокло дымом. Площадь возгорания составила 5 тысяч кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный.