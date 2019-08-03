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Движение на Дубининской улице в Москве перекрыли из-за крупного пожара. Об этом сообщили в столичной полиции.

В связи с работами по ликвидации возгорания в здании на Дубининской улице ограничено движение транспорта. Московская ГИБДД обращается к водителям с просьбой заранее планировать маршрут в объезд места происшествия, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Проехать невозможно по Жукову проезду в обоих направлениях от пересечения с Дубининской улицей до дома 19 по Жукову проезду.

Ранее News.ru писал, что площадь пожара в производственном здании возросла до 5 тысяч кв.м. Происходит локализация. О причине пожара пока ничего не сообщается. На месте работают 15 пожарных расчётов. К тушению привлечены вертолёты.