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Движение электричек на участке МЖД восстановили

"Мобильный репортер"/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Пригородные поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги вновь ходят по расписанию после устранения неполадок.

По данным пресс-службы МЖД, сбой произошёл в связи с незапланированной остановкой одной из электричек.

В компании также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

Ранее News.ru писал, что движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро было нарушено из-за поступления воды. В связи с этим были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Службам подземки удалось устранить неполадки только спустя несколько часов.


#москва #сбой #электрички #мжд
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