Движение электричек на участке МЖД восстановили

https://news.ru/storage/news/85125fa53a52e07a4075bf7dd209f0ca/e95e02bb-7c11-4d5f-90c1-af8950d008f0_850.jpg "Мобильный репортер"/АГН "Москва"

Пригородные поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги вновь ходят по расписанию после устранения неполадок.

По данным пресс-службы МЖД, сбой произошёл в связи с незапланированной остановкой одной из электричек.

В компании также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.

Ранее News.ru писал, что движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро было нарушено из-за поступления воды. В связи с этим были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Службам подземки удалось устранить неполадки только спустя несколько часов.