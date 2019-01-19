Движение электричек на участке МЖД восстановили

Пригородные поезда на Горьковском направлении Московской железной дороги вновь ходят по расписанию после устранения неполадок.
По данным пресс-службы МЖД, сбой произошёл в связи с незапланированной остановкой одной из электричек.
В компании также извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
Ранее News.ru писал, что движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро было нарушено из-за поступления воды. В связи с этим были закрыты станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская». Службам подземки удалось устранить неполадки только спустя несколько часов.