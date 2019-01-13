Пассажир рассказал о причинах ЧП в Шереметьево

https://news.ru/storage/news/851c94bfd26fe9a9805c84ccd3d4aaae/7ad4958f-855b-4164-9c59-1d19a3e3f12e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Пассажирам самолёта, который выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево назвали причину инцидента. Стюарды объяснили, что произошла неравномерная тяга в двигателях.

«Сказали, что это произошло из-за неравномерной тяги в двигателях. Скорее всего, проблема была с левым двигателем», — рассказал он «РЕН ТВ».

Тем временем, следственный комитет рассматривает совсем другие причины ЧП — это ошибка пилота и некачественная уборка ВПП от снега.

На месте происшествия работает следственная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

Как сообщал News.ru, инцидент произошёл после 300 метров разбега. Командир воздушного судна не удержал его, и самолёт отнесло на 100 метров влево от взлётной полосы, на момент ЧП на борту лайнера находилось 40 пассажиров, никто из них не пострадал.