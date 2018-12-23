Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве

https://news.ru/storage/news/ff5bc6d46446745b48519e49df9cbe0d/54a41c26-ab5c-474b-8734-bcb4b678494f_850.jpg Contando Estrelas /CC BY-SA 2.0/Wikimedia

Самолёт Airbus А321, следовавший в Сочи, экстренно вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты.

Решение о возвращении принял экипаж лайнера.

На борту находилось около двухсот пассажиров.

«Самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Он уточнил, что был зафиксирован отказ левого двигателя.

В причинах инцидента предстоит разобраться специальной комиссии.

Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.