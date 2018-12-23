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Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве

Contando Estrelas /CC BY-SA 2.0/Wikimedia

происшествия [ версия для печати ]

Самолёт Airbus А321, следовавший в Сочи, экстренно вернулся в московский аэропорт Домодедово из-за отказа двигателя. Инцидент произошёл сразу после взлёта при наборе высоты.

Решение о возвращении принял экипаж лайнера.

На борту находилось около двухсот пассажиров.

«Самолёт благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Он уточнил, что был зафиксирован отказ левого двигателя.

В причинах инцидента предстоит разобраться специальной комиссии.

Ранее, как сообщал News.ru, самолёт авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в аэропорту Гамбурга. Причиной стало короткое замыкание в кофемашине на бортовой кухне.


#москва #самолеты #авиабезопасность
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