https://static.news.ru/photo/a9c4af2e-b473-11e9-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/UA.National.Police

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту отравления в одном из ресторанов Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщает РИА Новости , в больницу были доставлены 12 человек. Все они обедали в ресторанно-гостиничном комплексе «Княжий двор». Среди тех, кто обратился за специализированной медицинской помощью, двое детей четырёх и десяти лет.

Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Она предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет.

Ранее, как писал News.ru, в Волынской области Украины 17 человек отравились угощениями на свадьбе. Все они были госпитализированы. Врачи диагностировали у пострадавших острую кишечную инфекцию. В рамках уголовного дела взяты пробы пищевых продуктов. Ведётся расследование.