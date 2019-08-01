Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту отравления в одном из ресторанов Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Она предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трёх лет.
Ранее, как писал News.ru, в Волынской области Украины 17 человек отравились угощениями на свадьбе. Все они были госпитализированы. Врачи диагностировали у пострадавших острую кишечную инфекцию. В рамках уголовного дела взяты пробы пищевых продуктов. Ведётся расследование.