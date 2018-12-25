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Две тонны пантов похитили в ЯНАО

Евгений Епанчинцевю/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

В городе Лабытнанги (ЯНАО) вынесен обвинительный приговор индивидуальному предпринимателю за кражу в особо крупных размерах. Он выкрал у знакомой предпринимательницы 1922 кг пантов северных оленей и успел продать их за 3,7 млн рублей по поддельным документам.

Кража произошла ещё в августе 2016 года. 57-летний предприниматель узнал, что его коллега закупила партию пант и хранит их в контейнере-рефрижераторе. Так как на территории округа в это время действовал карантин по сибирской язве, а у женщины не имелось документов, подтверждающих безопасность закупленной продукции, предприниматель был уверен, что в полицию она обращаться не станет.

«Осуждённый, выждав, когда его коллега уедет из города, похитил 1922 кг пантов, перепрятав их в свой холодильник», — сообщили в следственном управлении СК РФ по ЯНАО.

Затем он по поддельным документам отправил панты на экспертизу и, получив разрешение на продажу, успешно сбыл краденное. Однако пострадавшая предпринимательница и продавцы пантов, с которыми она не успела рассчитаться, обратились в полицию. В ходе судебного процесса мужчина полностью возместил потерпевшим ущерб, но вину свою так и не признал. Ему назначено наказание в виде трёх лет условного лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей.

Ранее News.ru писал, что подозреваемый в краже 39-летний уроженец Дагестана задержан в центре столицы. Он украл у москвича телефон и с его помощью списал со счёта все сбережения. В правоохранительные органы обратился мужчина и заявил, что неизвестный, войдя к нему в доверие, предложил обняться на прощание. Мужчины обнялись, и незнакомец ушёл, а заявитель обнаружил, что у него пропал телефон iPhone 6. Впоследствии с расчётного счета москвича были списаны денежные средства на сумму 1,1 млн рублей.


#кража #янао
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