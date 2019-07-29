https://static.news.ru/photo/e9a8df28-b24f-11e9-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Дефект теплосети привёл к прорыву в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, высота столба воды составляет 17–20 метров.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» проинформировала, что температура воды не превышает 35 градусов по Цельсию, на месте происшествия работают оперативные бригады. Дефект обнаружился при гидравлических испытаниях, проводимых в рамках подготовки к новому отопительному сезону, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, в районе станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге мощная струя горячей воды прорвалась сквозь асфальтовое покрытие. Инцидент произошёл вблизи остановок общественного транспорта.