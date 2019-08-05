https://static.news.ru/photo/3afbee82-b779-11e9-ab45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Кракове задержали около 20 граждан России за драку с местными хулиганами. Причиной стал конфликт за право нелегальной торговли на рынках.

Как сообщает радиостанция RMF FM, инцидент произошёл у торгового центра на проспекте Мира. Россияне были «в основном чеченского происхождения». При задержании у них нашли оружие и наркотики.

Как писал News.ru, десантника ударили ножом в украинском Днепре из-за конфликта во время Дня ВДВ. ЧП произошло из-за спора по поводу перенесения Киевом профессионального праздника «крылатой пехоты» с 2 августа на 21 ноября. Во время скандала одному из участников дискуссии нанесли ножевое ранение и избили. Свидетели преступления вызвали силовиков и скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.