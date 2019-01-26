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Двадцать рейсов задержали в аэропорту Симферополя

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Почти два десятка рейсов на прибытие и вылет в аэропорту Симферополя задержались из-за тумана. Вылета ожидают около двух тысяч человек.

«На запасные аэродромы были отправлены девять самолётов, в которых находилось около 1,1 тыс. человек. В Симферополе ожидают вылета ещё около 1 тыс. человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В настоящее время в Симферополе идёт дождь, температура воздуха +4 градуса.

Ранее News.ru писал, что накануне Нового года аэропорт Симферополя обслужил рекордное количество пассажиров в течение суток — 30 декабря воздушная гавань приняла и отправила около десяти с половиной тысяч человек. В пресс-службе аэропорта отметили, что это — самый высокий показатель суточного трафика на новогодние праздники с момента воссоединения Крыма с Россией. Всего же с 29 декабря 2018 по 9 января 2019 года аэропорт обслужил более 100 тысяч пассажиров. В праздничные дни были открыты дополнительные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Самару.


#рейсы #туман #симферополь
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