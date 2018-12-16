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Взрыв прогремел на севере Японии

AFLO/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Взрыв произошёл в кафе японского города Саппоро на севере страны. Здание обрушилось почти полностью, все пострадавшие в сознании доставлены в больницу.

«Инцидент произошёл в городе Саппоро», — информирует агентство Kyodo.

Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар, но здание практически полностью обрушилось. О причинах взрыва пока не сообщается.

Ранее News.ru писал, что двадцати семьям из вологодской пятиэтажки, где взорвался бытовой газ, предоставят жильё на время восстановительных работ. Глава региона призвал соответствующие службы следить за обеспечением дома электричеством, водой и теплом, чтобы не допустить его размораживания, поручил обеспечить горячим питанием и необходимым вещами эвакуированных жителей. В результате взрыва разрушены несколько квартир первого подъезда, рухнуло перекрытие, повреждена кирпичная кладка с пятого до третьего этажа.


#ВЗРЫВ #ЯПОНИЯ
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