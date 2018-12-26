Ливан жёстко отреагировал на вторжение Израиля

https://news.ru/storage/news/14afa35d55fc4ca6decee13f86da0551/c84d6f09-1cf4-44a3-82df-1cc781c3cd6b_850.jpg Sara Lemel/dpa/Global Look Press

Израильские ВВС создали крайне опасную ситуацию в небе над Ливаном. При авиаударах Израиля по САР едва не столкнулись два гражданских самолёта.

Катастрофы двух гражданских самолетов в небе Ливана при ударах ВВС Израиля по Дамаску удалось избежать чудом, заявил министр общественных работ и транспорта Ливана Юсеф Финянос.

По его словам, вся информация о вторжении в воздушное пространство Ливана и об операции израильских военных передана исполняющему обязанности премьер-министра Саадому Харири.

В Минобороны России согласны с выводами. Представитель военного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что самолеты Израиля при нанесении авиаудара из воздушного пространства Ливана создали прямую угрозу двум пассажирским бортам. В российском МИДе отметили, что удар наносился «под прикрытием гражданских самолетов», писал News.ru.

В результате атаки пострадали трое военных.