Два работника шахты отравились газом в Забайкальском крае

https://news.ru/storage/news/4619a81471ab309c46a64a9b3e5c3cee/1ebc2aea-cf46-4fd5-9a5d-62e9b9bcc880_850.jpg ОАО "Новоширокинский рудник"/vk.com

В Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом.

Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По данным следствия, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горный инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.

«Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших», — сообщили в ведомстве.

Все работники шахты опрошены, ведётся проверка журналов и других документов. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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