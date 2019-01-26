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Два работника шахты отравились газом в Забайкальском крае

ОАО "Новоширокинский рудник"/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

В Сибири мужчина и женщина погибли в одном из штреков шахты АО «Новоширокинский рудник», отравившись угарным газом.

Следственный комитет России уже начал проверку по факту случившегося. По данным следствия, утром 22-летний рабочий шахты и 25-летняя горный инженер обследовали один из штреков, в котором накануне проводились взрывные работы.

«Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших», — сообщили в ведомстве.

Все работники шахты опрошены, ведётся проверка журналов и других документов. Тела погибших отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее News.ru писал о том, что в Испании завершилась 12-дневная операция по спасению ребёнка из технического колодца. К сожалению, мальчик погиб.


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