Два дела о подкупе полицейских возбуждено в Чехове

https://news.ru/storage/news/6492bee7b92bed978398bce552e04b20/63684a08-39e8-4f5a-b3be-9640daaf0892_850.jpg News.ru

СК России возбудил сразу два уголовных дела о подкупе полицейских в подмосковном Чехове. В рамках расследования одного из них задержан главный борец с организованной преступностью в городе, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

По данным ведомства, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта 90 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности за хулиганство.

Фигурантом второго дела стал старший инспектор этого же отдела. Он, как полагает СК, в ноябре 2018 года получил 200 тысяч рублей от местного бизнесмена «за общее покровительство».

23 января следователи провели обыски дома и в служебных кабинетах подозреваемых, писал News.ru.