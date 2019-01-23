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Два дела о подкупе полицейских возбуждено в Чехове

News.ru

происшествия [ версия для печати ]

СК России возбудил сразу два уголовных дела о подкупе полицейских в подмосковном Чехове. В рамках расследования одного из них задержан главный борец с организованной преступностью в городе, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

По данным ведомства, начальник отделения по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска ОМВД по городу Чехову в декабре 2018 года получил от местного коммерсанта 90 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал не привлекать бизнесмена к уголовной ответственности за хулиганство.

Фигурантом второго дела стал старший инспектор этого же отдела. Он, как полагает СК, в ноябре 2018 года получил 200 тысяч рублей от местного бизнесмена «за общее покровительство».

23 января следователи провели обыски дома и в служебных кабинетах подозреваемых, писал News.ru.


#взятки #ЗАДЕРЖАНИЕ #МВД
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