https://static.news.ru/photo/aa070b0e-8033-11e9-97f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Массовое ДТП произошло на севере Москвы. Об этом сообщил источник News.ru в оперативных службах.

Авария произошла на улице Комдива Орлова. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля и грузовик. Одна из машин угодила прямо под колёса многотонного КамАЗа. В результате ДТП два человека погибли на месте. Один пострадавший зажат в автомобиле. На месте работают спасатели. Причины аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что на парковке в районе Красной площади столкнулись два экскурсионных автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.