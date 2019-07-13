Авария на скоростной автотрассе Батуми — Кобулети в грузинской Аджарии унесла жизни двух человек. Ещё 11 пострадали.
Участниками ДТП стали три столкнувшихся минивэна. Причина аварии пока неизвестна. МВД Грузии начало расследование.
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Погибла супружеская пара, как предполагает полиция, граждане Ирана. Два их ребёнка получили тяжёлые травмы.
Ранее News.ru писал о том, что популярный британский блогер Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни в результате столкновения её электроскутера с грузовиком. Эту аварию признали первым смертельным ДТП с участием электроскутера в Великобритании.