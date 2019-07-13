Фото: Sputnik/РИА Новости

Авария на скоростной автотрассе Батуми — Кобулети в грузинской Аджарии унесла жизни двух человек. Ещё 11 пострадали.

Участниками ДТП стали три столкнувшихся минивэна. Причина аварии пока неизвестна. МВД Грузии начало расследование.

По данным РИА Новости, среди пострадавших есть польские и иранские туристы, а также маленькие дети. Граждане Грузии, управлявшие двумя машинами, тоже получили повреждения.

Погибла супружеская пара, как предполагает полиция, граждане Ирана. Два их ребёнка получили тяжёлые травмы.

Ранее News.ru писал о том, что популярный британский блогер Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни в результате столкновения её электроскутера с грузовиком. Эту аварию признали первым смертельным ДТП с участием электроскутера в Великобритании.

 

News.ru в соцсетях