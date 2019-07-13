https://static.news.ru/photo/ae25e636-a628-11e9-ba50-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Авария на скоростной автотрассе Батуми — Кобулети в грузинской Аджарии унесла жизни двух человек. Ещё 11 пострадали.

Участниками ДТП стали три столкнувшихся минивэна. Причина аварии пока неизвестна. МВД Грузии начало расследование.

По данным РИА Новости , среди пострадавших есть польские и иранские туристы, а также маленькие дети. Граждане Грузии, управлявшие двумя машинами, тоже получили повреждения.

Погибла супружеская пара, как предполагает полиция, граждане Ирана. Два их ребёнка получили тяжёлые травмы.

Ранее News.ru писал о том, что популярный британский блогер Эмили Хартридж погибла на 36-м году жизни в результате столкновения её электроскутера с грузовиком. Эту аварию признали первым смертельным ДТП с участием электроскутера в Великобритании.