В Подмосковье во время жёсткой посадки в поле легкомоторного самолёта пострадали два человека.
Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск между деревнями Климово и Тимофеево. Самолёт «Вильга-35А» вылетел с аэродрома Шевлино.
Обстоятельства авиационного инцидента выясняются. На место выехали экстренные службы.
Ранее стало известно, что в аэропорту Варшавы был экстренно посажен борт «Аэрофлота», который летел из Барселоны в Москву. Причиной посадки стало неадекватное поведение одного из пассажиров, писал News.ru.