https://static.news.ru/photo/22b66c42-8edb-11e9-96e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksandr Markin/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

В Подмосковье во время жёсткой посадки в поле легкомоторного самолёта пострадали два человека.

Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск между деревнями Климово и Тимофеево. Самолёт «Вильга-35А» вылетел с аэродрома Шевлино.

Обстоятельства авиационного инцидента выясняются. На место выехали экстренные службы.

Ранее стало известно, что в аэропорту Варшавы был экстренно посажен борт «Аэрофлота», который летел из Барселоны в Москву. Причиной посадки стало неадекватное поведение одного из пассажиров, писал News.ru.