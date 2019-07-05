https://static.news.ru/photo/a18b7182-693f-11e9-89f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Автобус столкнулся с легковым автомобилем на востоке Москвы. Об этом News.ru сообщили в оперативных службах столицы.

Авария произошла на улице Новогиреевская. В результате столкновения пострадали два человека, они госпитализированы в одну из московских клиник. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Причины аварии выясняются.

Ранее News.ru писал, что машина сбила двух человек на обочине в Подмосковье. Инцидент произошёл на 67-м км Киевского шоссе возле деревни Селятино. Один из пострадавших погиб.