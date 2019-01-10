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Ребёнок пострадал при пожаре в Москве

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

В Москве произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на юго-востоке. Огонь возник в квартире 12-этажного дома по улице Крутицкий Вал. Площадь пожара составила 20 кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали приблизительно 20 человек. 

Двое взрослых и один ребёнок пострадали в результате пожара, сообщает источник News.ru. На месте случившегося работают сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов. Причины происшествия выясняются. В настоящий момент пожар удалось ликвидировать.

Ранее News.ru писал, что пожар произошел в поселке Воскресенское Московской области. По данным источника News.ru, загорелась квартира на площади 15 квадратных метров. На момент возгорания в квартире находилось пять человек, двое из них пострадали. Пожарным пришлось при помощи веревок поднимать спасенных этажом выше. Им оказывается медицинская помощь.


#москва #пожар #мчс #ЧП
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