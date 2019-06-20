https://static.news.ru/photo/7cfa6afe-932d-11e9-bb18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Два человека пострадали в аварии на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на пересечении улицы Туристская и бульвара Яна Райниса. Там столкнулись маршрутное такси и два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадало два человека. На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что четыре легковых автомобиля столкнулись на 12-м км МКАД между столичным районом Выхино-Жулебино и городским округом Котельники Московской области. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей.