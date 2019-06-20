Два человека пострадали в аварии на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ДТП произошло на пересечении улицы Туристская и бульвара Яна Райниса. Там столкнулись маршрутное такси и два легковых автомобиля. По предварительным данным, пострадало два человека. На месте работают экстренные службы. Причина аварии выясняется, сообщает АГН «
Ранее News.ru писал, что четыре легковых автомобиля столкнулись на 12-м км МКАД между столичным районом Выхино-Жулебино и городским округом Котельники Московской области. Пострадали четыре человека, в том числе трое детей.