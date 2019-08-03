Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области. Ещё шестеро пострадали.
Инцидент произошел на мостовом переходе «плотина ГЭС – Волгоград» в городе Волжский. Точное количество машин, попавших в аварию, не называется.
Пострадавшие госпитализированы. В их числе пятилетний ребёнок, который потерял в результате ДТП руку.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, сообщает
Ранее News.ru писал о столкновении легкового автомобиля с КамАЗа в Ленинградской области. В аварии погибли два человека.