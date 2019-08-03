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Полиция и Росгвардия начали вытеснять с Трубной площади участников шествия в сторону Цветного бульвара, предупредив о недопустимости несанкционированной акции, передаёт корреспондент News.ru.

Сотрудники в мегафон несколько раз предупреждали собравшихся о том, что они мешают проходу людей на площади и попросили их двигаться в сторону Садового кольца. Граждане не отреагировали на призыв стражей...