Два человека погибли и один пострадал в результате аварии в Дмитровском районе Подмосковья.
Источник News.ru сообщил, что в деревне Тимошкино водитель на квадроцикле въехал в дерево. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Как ранее писал News.ru, в результате столкновения пяти автомобилей на западе столицы Москвы погиб один человек и ещё один получил травмы. Скончался водитель Renault Duster, а водитель одного из BMW получил травмы. Из-за ДТП перекрыто пять полос на Кутузовском проспекте. На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.