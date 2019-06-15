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Восемь человек погибли и один пострадал в результате ДТП в Острогожском районе Воронежской области при столкновении легкового автомобиля с автобусом.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в региональных экстренных службах. По уточнённым данным, пострадали девять человек, из них погибли восемь, — рассказал собеседник агентства. По предварительной информации, детей...