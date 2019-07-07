https://static.news.ru/photo/fdeea604-a07d-11e9-bc95-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/mvd24

Два человека стали жертвами ДТП под Красноярском. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Легковой автомобиль, выехав на «встречку», столкнулся с рейсовым автобусом. В результате одна пассажирка машины скончалась на месте, другая умерла по дороге в больницу. Водитель был госпитализирован. Его состояние медики оценивают как тяжёлое. По факту аварии возбуждено уголовное дело, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что полиция завела дело после ДТП с бензовозом под Свердловском, в результате которого погибли три человека. В настоящее время водитель задержан. Сотрудники правоохранительных органов принимают решение об избрании ему меры пресечения.