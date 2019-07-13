https://static.news.ru/photo/c1ff6fd6-a60c-11e9-8606-fa163e074e61_1024.jpgФото: Martin Moxter/Global Look Press
Дельталёт разбился в Кимрском районе Тверской области. Летевшие на нём 47-летний и 55-летний жители Подмосковья скончались на месте.
Вблизи деревни Киселёво Кимрского района Тверской области обнаружены обломки дельталёта, накануне вылетевшего из деревни Владышино, — сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Как писал News.ru, лёгкий самолёт марки Cessna разбился в штате Кинтана-Роо на юго-востоке Мексики. В результате авиакатастрофы погибли два человека, которые находились на борту воздушного судна. По предварительным данным, техническая неисправность стала причиной крушения самолёта.