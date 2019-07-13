Фото: Martin Moxter/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело после наезда машины под управлением полицейского на пешеходов в Хабаровске. В результате погиб один человек, ещё двое госпитализированы.

Авария произошла ночью на пересечении улиц Ким Ю Чена и Ленинградской. Три человека переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них въехала машина. Следствие ведётся по части 3 статьи...