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Два человека погибли под лавиной в горах Сочи

Jfk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Два человека попали под лавину на горнолыжной трассе в Сочи. Они катались на оборудованном склоне, который был закрыт из-за штормового предупреждения, связанного с опасностью схода снежных масс.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели, однако спасти экстремалов, которые проигнорировали запрет, не удалось.

Инцидент произошёл на высоте около 2300 метров над уровнем моря, сообщает «Юга.ру». По данным РЕН ТВ, речь идёт о склонах «Горная карусель», которые входят в состав курорта «Горки город».

«Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались», — цитирует «Интерфакс» собеседника в администрации города.

В Сочи до 6 января действует экстренное предупреждение по лавиноопасности на отметках выше 1500 метров.

Ранее, как писал News.ru, три человека стали жертвами лавины в Хабаровском крае. Ещё семерых удалось спасти.


#смерть #СОЧИ #краснаяполяна #лавины
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