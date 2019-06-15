https://static.news.ru/photo/f0e1bfa8-90a8-11e9-b365-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В Ставропольском крае в аварии с участием микроавтобуса погибли два человека и десять пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло на 250 км федеральной автодороги «Кавказ». На трассе столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковой автомобиль Hyundai. В результате аварии двое погибли, ещё десять получили различные травмы.

Все пострадавшие доставлены в центральную городскую больницу Невинномысска, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru, рейсовый автобус загорелся на пересечении Володарского и Каширского шоссе в Ленинском районе Подмосковья. В результате ЧП никто не пострадал.