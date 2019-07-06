https://static.news.ru/photo/5e2f4f76-9ff9-11e9-b976-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Севший на мель в Ростовской области сухогруз не перекрыл судовой путь на Дону. Угрозы транспорту нет. На помощь экипажу вышли два буксира и катер, рассказал представитель регионального управления МЧС РФ.

Конструктивных повреждений судно не имеет, водотёчности нет. Для оказания помощи направлены два буксира и путейский катер, — цитирует сообщение ведомства « Интерфакс ».

ЧП произошло на территории Ростовской области (Багаевский район). По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Транспорт направлялся в порт Кавказ (Новороссийск).

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