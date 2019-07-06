Севший на мель в Ростовской области сухогруз не перекрыл судовой путь на Дону. Угрозы транспорту нет. На помощь экипажу вышли два буксира и катер, рассказал представитель регионального управления МЧС РФ.
Конструктивных повреждений судно не имеет, водотёчности нет. Для оказания помощи направлены два буксира и путейский катер, — цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».
ЧП произошло на территории Ростовской области (Багаевский район). По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Транспорт направлялся в порт Кавказ (Новороссийск).
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