USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.26 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C10:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Два бензовоза ушли под лёд в Якутии

Егор Алеев/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Два бензовоза с общим грузом более 40 тонн провалились под лёд на федеральной трассе «Колыма» в Якутии. Они проигнорировали предупреждение об ограничении массы в 30 тонн. По документам, один бензовоз перевозил более 26 тонн топлива, второй — более 25. Вес самого грузовика составляет 15 тонн.

«В результате данного происшествия в реку вылилось дизельное топливо, а также создана помеха дорожному движению по ледовому автозимнику», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По факту происшествия проводится проверка.

Как ранее писал News.ru, авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Республике Коми. Травмы получили десять человек.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
происшествия 21:07, 10 января 2019
Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми
происшествия 13:19, 15 декабря 2018
Грузовик на полной скорости влетел в аквапарк в Ялте
происшествия 09:49, 12 декабря 2018
Три грузовика и автобус столкнулись под Пензой
Лента новостей
общество 10:27
СК РФ просят проверить детали убийства журналистов в ЦАР
экономика 10:26
Курс рубля снижается на открытии торговой сессии
происшествия 10:22
Банкир снял со счетов клиентов два миллиона рублей
экономика 10:18
Гайдаровский форум откроется образовательной тематикой
в мире 10:11
PepsiCo Inc сменит руководителя в начале февраля
Другие новости
происшествия 10:22
Банкир снял со счетов клиентов два миллиона рублей
происшествия 23:21
Ребёнок пострадал при пожаре в Москве
происшествия 21:07
Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Коми
происшествия 19:42
Движение по Тушинскому тоннелю полностью восстановлено
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top