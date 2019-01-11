Два бензовоза ушли под лёд в Якутии

https://news.ru/storage/news/00af45bc40e090671432150f808ef78c/1e5d6164-deec-4992-84e8-093018d5a206_850.jpg Егор Алеев/ТАСС

Два бензовоза с общим грузом более 40 тонн провалились под лёд на федеральной трассе «Колыма» в Якутии. Они проигнорировали предупреждение об ограничении массы в 30 тонн. По документам, один бензовоз перевозил более 26 тонн топлива, второй — более 25. Вес самого грузовика составляет 15 тонн.

«В результате данного происшествия в реку вылилось дизельное топливо, а также создана помеха дорожному движению по ледовому автозимнику», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По факту происшествия проводится проверка.

Как ранее писал News.ru, авария с участием рейсового автобуса и грузовика произошла в Республике Коми. Травмы получили десять человек.