Духовенство Урала прокомментировало трагедию в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/96ae1ef6f0330009c3946af00b5700df/42be86fa-d884-436e-a6cb-a8111a4ac33a_850.jpg Подслушано (Магнитогорск)/vk.com

Глава Челябинской митрополии епископ Григорий выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Встреча с журналистами состоялась после первого богослужения священника в новом статусе.

«Молюсь за всех, кто погиб, а их родственникам приношу соболезнования. Людям, которые нуждаются в помощи, священнослужители Магнитогорской епархии обязательно окажут духовную поддержку и помощь», — цитирует представителя церкви сайт региональной митрополии.

Руководство Челябинской области ввело на территории субъекта режим ЧС. Мощный взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса, 164, прогремел утром 31 декабря. По данным МЧС, в результате взрыва полностью рухнул один подъезд, с первого по десятый этаж. Всего повреждено 48 квартир, в которых проживают 110 человек. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, приоритетная — взрыв бытового газа.

Ранее News.ru сообщал о том, что момент взрыва в Магнитогорске попал на видео. Камера зафиксировала сильную вспышку и тряску. Часы на записи показали точное время взрыва — 6:02. СК возбудил уголовное дело.