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Люди погибли в ДТП на Южном Урале

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Четыре человека стали жертвами аварии, которая произошла в Челябинской области. Там столкнулись четыре машины. Ещё четыре человека пострадали при ДТП.

Инцидент произошёл в 14:42 по местному времени на 1634-м км трассы, на отрезке между Усть-Катавом и Юрюзанью. Согласно предварительной информации, водитель Nissan Primera обгонял впереди идущий автомобиль и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Kaptur. Из-за сильного удара машину отбросило на Chevrolet Cruze. В данный момент на месте происшествия проводят работы экстренные службы, организовано реверсивное движение. В списке пострадавших фигурирует ребёнок. Все люди, которые получили травмы, были госпитализированы, пишет URA.RU.

Ранее News.ru писал о том, что ребёнок и двое взрослых погибли в результате аварии с грузовиком в Финляндии. ДТП произошло в районе города Оулу. Погибшим взрослым на вид около 30 лет, ребёнок школьного возраста был обнаружен лишь после демонтажа автомобиля. Причина аварии ещё выясняется, но в полиции сказали, что дорога была скользкой.


#смерть #ДТП #аварии #южныйурал
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