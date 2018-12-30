Люди погибли в ДТП на Южном Урале

https://news.ru/storage/news/759d3614d04b59b2e75cf74a315cf025/a3508a96-4e90-4664-86c8-23ec0948426c_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре человека стали жертвами аварии, которая произошла в Челябинской области. Там столкнулись четыре машины. Ещё четыре человека пострадали при ДТП.

Инцидент произошёл в 14:42 по местному времени на 1634-м км трассы, на отрезке между Усть-Катавом и Юрюзанью. Согласно предварительной информации, водитель Nissan Primera обгонял впереди идущий автомобиль и не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault Kaptur. Из-за сильного удара машину отбросило на Chevrolet Cruze. В данный момент на месте происшествия проводят работы экстренные службы, организовано реверсивное движение. В списке пострадавших фигурирует ребёнок. Все люди, которые получили травмы, были госпитализированы, пишет URA.RU.

Ранее News.ru писал о том, что ребёнок и двое взрослых погибли в результате аварии с грузовиком в Финляндии. ДТП произошло в районе города Оулу. Погибшим взрослым на вид около 30 лет, ребёнок школьного возраста был обнаружен лишь после демонтажа автомобиля. Причина аварии ещё выясняется, но в полиции сказали, что дорога была скользкой.